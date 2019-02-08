Измена, сифилис, простуда: что убило Петра I

8 февраля 1725 года умер Петр I. Существует несколько версий его смерти — среди них нашлось место даже любовному предательству и венерическим заболеваниям. От том, что погубило российского императора — в материале altapress.ru.

Простуда

По колено или, того хуже, по пояс в ледяной воде стоял Петр, помогая матросам севшего на мель корабля. Эта версия принадлежит деятелю Российской академии наук Якову Штелину, который жил в XVIII веке.

В октябре 1724 года Петр отправился осматривать Ладожский канал. Лейб-медик Блюментрост отговаривал приболевшего императора от этой поездки, но тот не послушался. Царь в промозглую осеннюю погоду доехал до Старой Руссы, а в ноябре по воде возвращался в Санкт-Петербург. У Лахты он заметил терпящий бедствие бот с солдатами: судно село на мель. Петр I полез в воду, чтобы помочь спасти солдат.

Версия эта достаточно быстро сменилась другой — болезнью почек. Но как бы там ни было, за здоровьем Петр следить не любил, на недуги внимание не обращал. Возможно, это стояние в осенней воде обострило почечную болезнь.

Петр I CC0

Заболевание почек

Непроходимость мочи у императора определил писатель Феофан Прокопович, пишет weekend.rambler.ru. В этом с ним согласился Вильгельм Рихтер, добавляя свой вердикт — воспаление мочевого пузыря.

Исследования продолжаются, но московские ученые ещё в 1970 году сделали вывод, что царя могли убить заболевания предстательной железы и мочевого пузыря или мочекаменная болезнь.

После того случая со спасением солдат из холодной воды приступы болезни усилились. Однако царь занимался государственными делами, не обращая внимания на сильные боли. В январе 1725 года приступы стали такими сильными, что Петр приказал поставить в соседней со своей спальней комнатой походную церковь, где 2 февраля (по новому стилю) исповедался. За несколько дней до смерти император настолько ослаб, что уже не кричал от болей в почках, а только стонал.

Сифилис

Об этом говорили не так много, но предпосылок к подобному диагнозу было несколько. Во первых, активная жизнь Петра. Во вторых, life.ru приводит в качестве довода, слова одного из французских послов того времени.

Жак де Кампредон, французский посол:

Царь всё ещё страдает задержанием мочи. Он, правда, из-за этой болезни не лежит, но она всё же мешает ему заниматься делами. Уверяют, будто болезнь эта ничтожная, но лица, наиболее близко стоящие к его царскому величеству и с которыми я поддерживаю постоянные сношения, опасаются её по­следствий.

Измены

Еще одна из версии гласит, что силы императора подорвало известие об измене его жены Екатерины с Виллимом Монсом, братом бывшей любовницы царя Анны Монс. Еще в мае 1724 года император пожаловал Виллима в сан камергера. Но уже в ноябре того же 1724-го царю донесли о любовной связи этого человека с его супругой.

Виллима Монса тут же обвинили во взяточничестве и лишили головы. В качестве наказания для Екатерины Петр приказал казнить любовника при ней.

Стрессы, если не стали основной причиной, то однозначно, подкосили здоровье императора и повлияли на развитие болезни.