Изменен формат «евдокимовских» мероприятий в Верх-Обском. Подробности

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране учредители Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта «Земляки» решили временно изменить формат его проведения.

Выступления юных талантов и народных коллективов в августе покажут онлайн. Большой концерт с участием звезд российской эстрады, которым по традиции завершали все фестивали на стадионе в поселке Верх-Обском, состоится в конце года в Барнауле.

Мероприятия фестиваля «Земляки» в 2020 году пройдут в несколько этапов.

7 августа в Верх-Обском запланированы мемориальные события. Формат их проведения прояснится лишь в конце июля, но о массовом посещении и проведении мероприятий на стадионе речи не идет, пишет «Бийский рабочий».

Увидеть концертные номера участников фестивалей «Радуга юных талантов России и народных талантов «Все мы — Россияне, Все мы — Земляки» можно будет онлайн.

Живой финальный концерт ХII Всероссийского фестиваля «Земляки» перенесен на 7 декабря. И состоится в Барнауле.