Изменения в режиме работы офисов обслуживания АО «Россельхозбанк» в апреле

В целях обеспечения непрерывности обслуживания клиентов с учетом требований Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в России нерабочих дней» от 02.04.2020 года № 239 информируем Вас об изменениях в режиме работы офисов обслуживания АО «Россельхозбанк». Действие Указа не распространяется на «организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам)» (пп. «е» п. 4 Указа).