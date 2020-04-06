Изменения в режиме работы офисов обслуживания АО «Россельхозбанк» в апреле

АО «Россельхозбанк» является опорным отраслевым Банком в системе Министерства сельского хозяйства РФ, предоставляет финансовые услуги для предприятий агропромышленного комплекса и население большинства регионов, способствует обеспечению продовольственной безопасности, поддерживает непрерывность производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивает реализацию мер господдержки.
В этой связи следующая неделя является для части сотрудников Банка рабочей.
С 6 апреля 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться в следующих офисах АО «Россельхозбанк» на территории Алтайского края и Республики Алтай*:
- Алтайский региональный филиал № 3349/18/00, по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 80 Б
- Дополнительный офис № 3349/18/13, по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, д.97
- Операционный офис № 3349/18/1, по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146, оф. 12
- Операционный офис № 3349/18/3, по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 190, п. Н1
- Операционный офис № 3349/18/2, по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д. 57
- Дополнительный офис № 3349/18/03, по адресу: г. Бийск, ул. Турусова, д. 17
- Дополнительный офис № 3349/18/08, по адресу: г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 14, п. 31.
- Дополнительный офис № 3349/18/07, по адресу: г. Славгород, ул. 2-ой микрорайон д. 6
- Дополнительный офис № 3349/18/22, по адресу: г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д.8
- Дополнительный офис № 3349/18/10, по адресу: г. Белокуриха, ул. Советская, д. 9, пом. 7а
- Дополнительный офис № 3349/18/43, по адресу: г.. Алейск, ул. Сердюка, д. 101
- Дополнительный офис № 3349/18/22, по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, д. 114а
- Дополнительный офис № 3349/18/02, по адресу: с. Завьялово, ул. 30 лет Победы, д. 12
- Операционный офис № 3349/18/4, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.68
Режим обслуживания клиентов в указанных офисах: с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед.
В остальных офисах Россельхозбанка на территории края работа будет осуществляться один или два раза в неделю, так же с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед.
Уточнить работу офисов можно по телефону: 8 800 100−0-100 (звонок по России бесплатный);
короткий номер 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2); +7 495 787−7-787 (для звонков из-за рубежа). Для обращений в Контакт-центр можно использовать e-mail: office@rshb.ru
* Операции с физическими лицами осуществляются в обычном режиме. Исполнение вкладных операций по физическим лицам будет происходить в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам физических лиц будет перенесено на 06.04.20.
Операции с юридическими лицами будут осуществляться только через дистанционное банковское обслуживание, кроме выдачи наличных по чековой книжке на зарплату и социальные нужды в дежурных офисах по месту ведения счета. Депозиты юридических лиц срок окончания, которых приходиться на период
Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100−0-100
Рекомендуем своим клиентам по возможности пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.