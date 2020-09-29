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Жизнь

Изменились правила отбывания наказания в тюрьмах для осужденных россиян

29 сентября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ в части мест отбытия срока наказания заключенными.

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Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Теперь осужденного из СИЗО могут направить отбывать наказание в регион, где живет его родственник. Уже отбывающих наказание могут также перевести в колонию ближе к его родным.

Поправки распространяются также на приговоренных к принудительным работам.

Решение о переводе в другое исправительное учреждение будет принимать ФСИН на основе письменного заявления осужденного или по заявлению одного из родственников (с согласия осужденного), пишет «Коммерсантъ».

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия нарушает ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека (право на уважение частной и семейной жизни), из-за того, что осужденных отправляют в места лишения свободы далеко от их семей.

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК 1 апреля.

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