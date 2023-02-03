Изморозь и снег снова штурмуют Алтайский край. Погода 4−6 февраля

Какая погода будет в Алтайском крае 4−6 февраля, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 4−6 февраля

Ночью 4 февраля в Алтайском крае ожидаются −20…−25 градусов, местами −11…−16 градусов. Днем установятся −8…−13, местами по югу −2…−7 градусов.

По юго-востоку возможен небольшой снег, утром — туман и изморозь. Скорость северо-восточного ветра — 2−7 м/с.

Ночью 5 февраля вероятны −19…−24, местами −11…−16 градусов. Днем температура достигнет −8…−13, местами по югу также −2…−7 градусов. По югу прогнозируют снег.

Ночью 6 февраля обещают −18…−23, по югу −9…−14 градусов. Днем −7…−12, по югу 0…-5 градусов. На большей части региона пройдет небольшой снег.

Зима , мороз. Изморозь. СС0

Погода в Барнауле 4−6 февраля

Ночью 4 февраля в Барнауле возможны −20…−22 градусов, а днем −8…−10 градусов. Такие же температуры будут в сутки 5 февраля: преимущественно без осадков.

Ночью 6 февраля ожидаются −18…−20 градусов, а днем −7…−9 градусов. Ожидается небольшой снег.