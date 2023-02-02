В Барнауле благоустроят восстановленный сквер на ул. Приречной, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

В Барнауле сквер благоустроят на ул. Приречной.

В сквере появятся пешеходные дорожки, велодорожки. Кроме того, установят скамьи. Планируют высадить порядка 120 деревьев и кустарников.

«Кроме благоустройства и озеленения в зеленом уголке предусмотрят установку 24 светильников и камер наблюдения», — отмечает глава Центрального района Максим Сабына.

Уже составили и одобрили смету, а также разработали проект. Сквер обустроят из бюджетных денег и средств от предпринимателей.

Закончить работы собираются осенью 2023 года.

Напомним, осенью в сквере медиков в Барнауле начали высаживать деревья и кусты.