2 февраля
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Жизнь

В Барнауле сквер благоустроят на ул. Приречной

В Барнауле благоустроят восстановленный сквер на ул. Приречной, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

В Барнауле сквер благоустроят на ул. Приречной.
В Барнауле сквер благоустроят на ул. Приречной.
barnaul.org

В сквере появятся пешеходные дорожки, велодорожки. Кроме того, установят скамьи. Планируют высадить порядка 120 деревьев и кустарников.

«Кроме благоустройства и озеленения в зеленом уголке предусмотрят установку 24 светильников и камер наблюдения», — отмечает глава Центрального района Максим Сабына.

Уже составили и одобрили смету, а также разработали проект. Сквер обустроят из бюджетных денег и средств от предпринимателей.

Закончить работы собираются осенью 2023 года.

Напомним, осенью в сквере медиков в Барнауле начали высаживать деревья и кусты.

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