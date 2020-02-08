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Жизнь

Изобрел водку или нет: 10 фактов о Дмитрии Менделееве, которые вы не знали

8 февраля 1834 года родился русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. К памятной дате altapress.ru подготовил 10 интересных фактов, которые вы скорее всего не знали.

Дмитрий Менделеев
Дмитрий Менделеев
scfh.ru

1. Дмитрий Иванович родился в Тобольске и был семнадцатым ребенком в семье, пишет aif.ru.

2. Во время обучения в педагогическом институте из-за посредственной успеваемости Менделеева оставили на второй год, уточняет «Сто фактов».

3. Около 30 лет своей жизни Дмитрий Иванович посвятил работе в Санкт-Петербургском университете. Он покинул университет в знак протеста, когда министр народного просвещения отказался принять студенческую петицию. В петиции выдвигались требования о свободе слова.

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

4. Менделеев любил переплетать книги, клеить рамки для портретов и изготавливать чемоданы.

5. Дмитрий Иванович в 1893 году наладил производство бездымного пороха. Так как Россия не успела его запатентовать, изобретение использовали за океаном. Из-за этого получилась абсурдная ситуация: Россия за золото покупала у Америки «менделеевский порох».

6. Менделеев не изобретал водку. Миф возник из-за публикации им научного труда о соединении воды и спирта, которая к водке как таковой никакого отношения не имела. Водку на момент публикации производили уже давно.

7. Отчасти благодаря Дмитрию Ивановичу в России женщины обрели возможность получать высшее образование. Он был одним из первых лекторов, которые вели курсы для женщин.

Химическая экспертиза, колбы.
Химическая экспертиза, колбы.

8. Ученого неоднократно номинировали на Нобелевскую премию, но он так её и не получил. Есть предположения, что это связано с конфликтом Менделеева и семейством Нобелей. Известно, что Менделеев открыто критиковал семейство Нобелей и обвинял их в хищении российской нефти.

9. Бытует мнение, что свою знаменитую периодическую таблицу элементов Дмитрий Иванович увидел во сне. Это миф, который зародился еще при его жизни.

10. Менделеев слабо верил в медицину и предпочитал народные средства.

Анна Карпова

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