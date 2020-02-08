Изобрел водку или нет: 10 фактов о Дмитрии Менделееве, которые вы не знали

8 февраля 1834 года родился русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. К памятной дате altapress.ru подготовил 10 интересных фактов, которые вы скорее всего не знали.

1. Дмитрий Иванович родился в Тобольске и был семнадцатым ребенком в семье, пишет aif.ru.

2. Во время обучения в педагогическом институте из-за посредственной успеваемости Менделеева оставили на второй год, уточняет «Сто фактов».

3. Около 30 лет своей жизни Дмитрий Иванович посвятил работе в Санкт-Петербургском университете. Он покинул университет в знак протеста, когда министр народного просвещения отказался принять студенческую петицию. В петиции выдвигались требования о свободе слова.

Чтение , книги СС0

4. Менделеев любил переплетать книги, клеить рамки для портретов и изготавливать чемоданы.

5. Дмитрий Иванович в 1893 году наладил производство бездымного пороха. Так как Россия не успела его запатентовать, изобретение использовали за океаном. Из-за этого получилась абсурдная ситуация: Россия за золото покупала у Америки «менделеевский порох».

6. Менделеев не изобретал водку. Миф возник из-за публикации им научного труда о соединении воды и спирта, которая к водке как таковой никакого отношения не имела. Водку на момент публикации производили уже давно.

7. Отчасти благодаря Дмитрию Ивановичу в России женщины обрели возможность получать высшее образование. Он был одним из первых лекторов, которые вели курсы для женщин.

Химическая экспертиза , колбы.

8. Ученого неоднократно номинировали на Нобелевскую премию, но он так её и не получил. Есть предположения, что это связано с конфликтом Менделеева и семейством Нобелей. Известно, что Менделеев открыто критиковал семейство Нобелей и обвинял их в хищении российской нефти.

9. Бытует мнение, что свою знаменитую периодическую таблицу элементов Дмитрий Иванович увидел во сне. Это миф, который зародился еще при его жизни.

10. Менделеев слабо верил в медицину и предпочитал народные средства.

Анна Карпова