Изобрел водку или нет: 10 фактов о Дмитрии Менделееве, которые вы не знали

1. Дмитрий Иванович родился в Тобольске и был семнадцатым ребенком в семье, пишет aif.ru.
2. Во время обучения в педагогическом институте из-за посредственной успеваемости Менделеева оставили на второй год, уточняет «Сто фактов».
3. Около 30 лет своей жизни Дмитрий Иванович посвятил работе в Санкт-Петербургском университете. Он покинул университет в знак протеста, когда министр народного просвещения отказался принять студенческую петицию. В петиции выдвигались требования о свободе слова.
4. Менделеев любил переплетать книги, клеить рамки для портретов и изготавливать чемоданы.
5. Дмитрий Иванович в 1893 году наладил производство бездымного пороха. Так как Россия не успела его запатентовать, изобретение использовали за океаном. Из-за этого получилась абсурдная ситуация: Россия за золото покупала у Америки «менделеевский порох».
6. Менделеев не изобретал водку. Миф возник из-за публикации им научного труда о соединении воды и спирта, которая к водке как таковой никакого отношения не имела. Водку на момент публикации производили уже давно.
7. Отчасти благодаря Дмитрию Ивановичу в России женщины обрели возможность получать высшее образование. Он был одним из первых лекторов, которые вели курсы для женщин.
8. Ученого неоднократно номинировали на Нобелевскую премию, но он так её и не получил. Есть предположения, что это связано с конфликтом Менделеева и семейством Нобелей. Известно, что Менделеев открыто критиковал семейство Нобелей и обвинял их в хищении российской нефти.
9. Бытует мнение, что свою знаменитую периодическую таблицу элементов Дмитрий Иванович увидел во сне. Это миф, который зародился еще при его жизни.
10. Менделеев слабо верил в медицину и предпочитал народные средства.
Анна Карпова