«Самоизолируемся на огородах»: как живут люди в районах Алтая, где обнаружили COVID-19

Каменский район
Обстановка в Каменском районе вполне себе обычная. Предприятия функционируют в прежнем режиме, а магазины полны посетителей. Уличная торговля также продолжает активную работу. Наверное, никто из каменцев не воспринимает вирус всерьез.
Алексей Уфимцев,
главный редактор газеты «Каменские известия»:
Настроение в районе настороженно-рабоче-расслабленное. Никто особо не напуган, кому положено ходить на работу — ходят. Все в прежнем режиме. Единственное отличие — на улицах стало появляться чуть меньше людей. Но зато больше тех, кто носит маски. Если бы не каждодневные сводки, распространяемые СМИ, никто бы и не думал о пандемии.
Большой разлад в район вносит не сам факт появления первых заразившихся коронавирусом, а два других фактора. Это люди, которые не соблюдают режим самоизоляции и слоняются по городу, а также, безусловно, то, что каким-то предприятиям с массовым пребыванием людей работать не запретили, а каким-то — наоборот.
«Каменские известия», в свою очередь, информируют читателей о событиях, связанных с распространением инфекции. Но постепенно эта тема в работе корреспондентов уходит на второй план.
Алексей Уфимцев,
главный редактор газеты «Каменские известия»:
Мы стараемся сейчас давать больше добрых и позитивных материалов нашей аудитории. В первую очередь пишем о людях, о том, чем живут села. Ту же посевную кампанию никто не отменял. Повестку дня сегодня должен задавать позитив.
Поспелихинский район
В Поспелихинском районе уже зарегистрировано 19 случаев заражения COVID-19. Как рассказывает главный редактор газеты «Новый путь» Татьяна Кузьмина, заболевание в их район привез вахтовик, возвратившийся с работы домой. Все выявленные случаи — непосредственный контакт с этим человеком.
Татьяна Кузьмина,
главный редактор газеты «Новый путь»:
Настроение в районе нормальное, никто ничего не боится. Такое впечатление, что каждый рассчитывает, что его это не коснется. Но 63 человека у нас находятся под наблюдением. Круг довольно большой, и ситуация непростая. Однако жизнь не изменилась.
В каждом выпуске газеты «Новый путь» редакция активно призывает людей сидеть дома и ограничить круг контактных лиц. Режим самоизоляции в районе соблюдался только в первую неделю. Потом народ просто игнорировал его, особенно после второго указа президента.
Руководители различных предприятий Поспелихинского района стараются соблюдать необходимые меры. Работникам выдают средства индивидуальной защиты. Также на входах в обязательном порядке стоят санитайзеры, которыми активно пользуются люди.
Татьяна Кузьмина,
главный редактор газеты «Новый путь»:
У нас в районе есть оперативный штаб, который заседает ежедневно. Иногда даже несколько раз в день. Там принимают меры в том числе информационного воздействия на население, так как других рычагов нет. Также ограничено пребывание людей на кладбищах, полиция перегородила туда въезд и следит за количеством посетителей.
По всему району ездит машина МЧС с громкоговорителем: предупреждают о мерах безопасности. Нарушителей за несоблюдение режима самоизоляции наказывают, выписывают протоколы и привлекают к административной ответственности.
Татьяна Кузьмина,
главный редактор газеты «Новый путь»:
В газете мы пишем последнее время только о новом коронавирусе. Стараемся достучаться до всех и сказать, что это опасно. В свежем номере, например, написали, что нас может ждать такая же участь, как и Змеиногорск, если не будем более бдительны. Несмотря на это, мы стараемся освещать и другие темы дня. Сейчас это посевная. Надеемся, что в выходные мы все изолируемся на огородах со своими семьями, и будет нам счастье.
К 9 Мая редакция газеты «Новый путь» организовала на своем сайте акцию «Бессмертный полк». Люди публикуют фото и краткую информацию о своих солдатах, а к празднику будет выпущена газета с разворотом из собранных историй.
Немецкий район
Жители Немецкого национального района не паникуют. На ситуацию реагирую по-разному, но в целом — спокойно. Телефон редакции разрывается, но не от панических звонков, а от любопытных. Людей интересует, действительно ли есть случаи заражения или информация является фейковой.
Елена Вольф,
главный редактор газеты «Новое время»:
Было время, звонили с вопросами, что делать и куда обращаться, если увидят нарушителей самоизоляции. По этому случаю мы сразу же выдали всю информацию на сайте и в газете. Также поступали звонки с просьбами не писать, где именно живут люди, которые находятся на самоизоляции. Грозили даже прокуратурой.
Редакция побывала с проверкой на крупных предприятиях района, журналисты смотрели, как соблюдаются предписанные меры. Елена Вольф с уверенностью говорит, что работники предприятий снабжены масками, у них измеряется температура, а результаты замеров записываются в учетные журналы.
Большая часть населения в Немецком районе все же соблюдает режим, так как понимает всю опасность коронавирусной ситуации. В магазинах и местах массового скопления людей проводится регулярная обработка помещений хлоркой. А многие учреждения перешли на дистанционную работу.
По наблюдению редакции, жителей, носящих маски, в районе стало гораздо больше, а посетители продуктовых отделов стали надевать перчатки.
Елена Вольф,
главный редактор газеты «Новое время»:
Безусловно, тема коронавируса в газете сейчас главная. Мы уделяли ей много времени еще до того, как у нас появились первые зараженные. Наши друзья из разных стран рассказали, как у них обстоят дела, что происходит. В какой-то степени мы были к этому готовы.
Только за первые недели режима изоляции в двух газетах вышло 16 материалов, посвященных именно коронавирусной инфекции. Но по просмотрам на сайте редактор делает вывод, что тема пандемии не столь актуальна у читателей «Нового времени». Им больше интересны позитивные материалы, не касающиеся COVID-19.
Новичихинский район
В Новичихинском районе зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом. Селяне не паникуют и стараются соблюдать режим самоизоляции.
Анатолий Зароченцев,
редактор газеты «Сельчанка»:
На случаи заражения люди реагируют с пониманием того, что вирус может вызвать серьезное заболевание, и пришел он к нам не на один день. Но есть и скептики, которые говорят: «Возможно, меня пронесет». И таких много.
Люди работают в полях и ЛПХ в штатном режиме. Серьезно в финансовом отношении уже пострадала районная газета «Сельчанка». За март и апрель сотрудникам не выплатили зарплату, также у редакции есть задолженность по отчислениям в страховые фонды.
Власть района держит ситуацию под контролем и выполняет необходимые меры безопасности. Правоохранительными органами организованы дежурства и патрулирования.
Анатолий Зароченцев,
редактор газеты «Сельчанка»:
Тема коронавирусной инфекции сейчас является главенствующей. Мы размещаем всю необходимую информацию для населения — от федеральных и краевых до районных властей.
Локтевский район
Обстановка в Локтевском районе неспокойная. Привычный уклад жизни нарушили первые выявленные случаи заболевания в Горняке. На них жители отреагировали очень бурно. В социальных сетях до сих пор ведется активное обсуждение мужчины, который привез вирус в район. О нем высказываются крайне нелицеприятно и обвиняют в наступлении тревожного времени.
Ирина Куксова,
главный редактор газеты «К новым рубежам»:
У нас выявлено 6 случаев за несколько дней. Больше пока никто не заболел, и население постепенно начинает успокаиваться. Сейчас не так многолюдно на улицах, как в обычное время, но особой паники все же не наблюдается.
При администрации Локтевского района создан оперативный штаб. Он держит ситуацию под контролем и регулярно дает информацию для местной газеты. В районе также работают волонтеры, которые помогают всем нуждающимся людям в возрасте старше 60 лет. Информация об этом дублируется из номера в номер. Администрация обращается к жителям с просьбой не создавать массового скопления на улицах и соблюдать режим самоизоляции.
Несколько дней по Горняку ездил автомобиль с громкоговорителем, который оповещал всех о необходимости изоляции и мерах безопасности. В центре города громкоговоритель периодически передает эту же информацию. Самые людные места, включая остановки, были обработаны специальными дезинфицирующими средствами.
Роспотребнадзор ходит с рейдами по предприятиям и учреждениям, в которых продолжается работа, проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Ирина Куксова,
главный редактор газеты «К новым рубежам»:
Мы даем всю необходимую информацию в газете, на сайте и в наших официальных группах в социальных сетях. Пишем авторские колонки, где с точки зрения такого же жителя Горняка рассказываем о том, что можно верить или не верить в предоставляемую информацию, но меры безопасности соблюдать необходимо. Кроме коронавируса, стараемся ничего не упустить из жизни района в настоящее время. Работаем в прежнем режиме по тем новостям, которые можем сейчас добыть. От темы COVID-19 постепенно уходим.