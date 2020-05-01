«Самоизолируемся на огородах»: как живут люди в районах Алтая, где обнаружили COVID-19

На утро 1 мая в Алтайском крае зарегистрировано уже 382 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Altapress.ru узнал у редакторов районных газет, как изменилась жизнь населения с появлением COVID-19 и поддаются ли они панике.

Каменский район

Обстановка в Каменском районе вполне себе обычная. Предприятия функционируют в прежнем режиме, а магазины полны посетителей. Уличная торговля также продолжает активную работу. Наверное, никто из каменцев не воспринимает вирус всерьез.

Алексей Уфимцев,

главный редактор газеты «Каменские известия»:

Настроение в районе настороженно-рабоче-расслабленное. Никто особо не напуган, кому положено ходить на работу — ходят. Все в прежнем режиме. Единственное отличие — на улицах стало появляться чуть меньше людей. Но зато больше тех, кто носит маски. Если бы не каждодневные сводки, распространяемые СМИ, никто бы и не думал о пандемии.

Камень-на-Оби

Большой разлад в район вносит не сам факт появления первых заразившихся коронавирусом, а два других фактора. Это люди, которые не соблюдают режим самоизоляции и слоняются по городу, а также, безусловно, то, что каким-то предприятиям с массовым пребыванием людей работать не запретили, а каким-то — наоборот.

«Каменские известия», в свою очередь, информируют читателей о событиях, связанных с распространением инфекции. Но постепенно эта тема в работе корреспондентов уходит на второй план.

Алексей Уфимцев,

главный редактор газеты «Каменские известия»:

Мы стараемся сейчас давать больше добрых и позитивных материалов нашей аудитории. В первую очередь пишем о людях, о том, чем живут села. Ту же посевную кампанию никто не отменял. Повестку дня сегодня должен задавать позитив.

Поспелихинский район

В Поспелихинском районе уже зарегистрировано 19 случаев заражения COVID-19. Как рассказывает главный редактор газеты «Новый путь» Татьяна Кузьмина, заболевание в их район привез вахтовик, возвратившийся с работы домой. Все выявленные случаи — непосредственный контакт с этим человеком.

Открытие 3D-кинозала в Поспелихе. culture22.ru

Татьяна Кузьмина,

главный редактор газеты «Новый путь»:

Настроение в районе нормальное, никто ничего не боится. Такое впечатление, что каждый рассчитывает, что его это не коснется. Но 63 человека у нас находятся под наблюдением. Круг довольно большой, и ситуация непростая. Однако жизнь не изменилась.

В каждом выпуске газеты «Новый путь» редакция активно призывает людей сидеть дома и ограничить круг контактных лиц. Режим самоизоляции в районе соблюдался только в первую неделю. Потом народ просто игнорировал его, особенно после второго указа президента.

Руководители различных предприятий Поспелихинского района стараются соблюдать необходимые меры. Работникам выдают средства индивидуальной защиты. Также на входах в обязательном порядке стоят санитайзеры, которыми активно пользуются люди.

Онкодиспансер. Карантин. Анна Зайкова.

Татьяна Кузьмина,

главный редактор газеты «Новый путь»:

У нас в районе есть оперативный штаб, который заседает ежедневно. Иногда даже несколько раз в день. Там принимают меры в том числе информационного воздействия на население, так как других рычагов нет. Также ограничено пребывание людей на кладбищах, полиция перегородила туда въезд и следит за количеством посетителей.

По всему району ездит машина МЧС с громкоговорителем: предупреждают о мерах безопасности. Нарушителей за несоблюдение режима самоизоляции наказывают, выписывают протоколы и привлекают к административной ответственности.

Татьяна Кузьмина,

главный редактор газеты «Новый путь»:

В газете мы пишем последнее время только о новом коронавирусе. Стараемся достучаться до всех и сказать, что это опасно. В свежем номере, например, написали, что нас может ждать такая же участь, как и Змеиногорск, если не будем более бдительны. Несмотря на это, мы стараемся освещать и другие темы дня. Сейчас это посевная. Надеемся, что в выходные мы все изолируемся на огородах со своими семьями, и будет нам счастье.

К 9 Мая редакция газеты «Новый путь» организовала на своем сайте акцию «Бессмертный полк». Люди публикуют фото и краткую информацию о своих солдатах, а к празднику будет выпущена газета с разворотом из собранных историй.

Немецкий район

Проверка работы предприятий Немецкого района. Предоставлено altapress.ru

Жители Немецкого национального района не паникуют. На ситуацию реагирую по-разному, но в целом — спокойно. Телефон редакции разрывается, но не от панических звонков, а от любопытных. Людей интересует, действительно ли есть случаи заражения или информация является фейковой.

Елена Вольф,

главный редактор газеты «Новое время»:

Было время, звонили с вопросами, что делать и куда обращаться, если увидят нарушителей самоизоляции. По этому случаю мы сразу же выдали всю информацию на сайте и в газете. Также поступали звонки с просьбами не писать, где именно живут люди, которые находятся на самоизоляции. Грозили даже прокуратурой.

Редакция побывала с проверкой на крупных предприятиях района, журналисты смотрели, как соблюдаются предписанные меры. Елена Вольф с уверенностью говорит, что работники предприятий снабжены масками, у них измеряется температура, а результаты замеров записываются в учетные журналы.

Проверка работы предприятий Немецкого района. Предоставлено altapress.ru Проверка работы предприятий Немецкого района. Предоставлено altapress.ru Проверка работы предприятий Немецкого района. Предоставлено altapress.ru Проверка работы предприятий Немецкого района. Предоставлено altapress.ru

Большая часть населения в Немецком районе все же соблюдает режим, так как понимает всю опасность коронавирусной ситуации. В магазинах и местах массового скопления людей проводится регулярная обработка помещений хлоркой. А многие учреждения перешли на дистанционную работу.

По наблюдению редакции, жителей, носящих маски, в районе стало гораздо больше, а посетители продуктовых отделов стали надевать перчатки.

Елена Вольф,

главный редактор газеты «Новое время»:

Безусловно, тема коронавируса в газете сейчас главная. Мы уделяли ей много времени еще до того, как у нас появились первые зараженные. Наши друзья из разных стран рассказали, как у них обстоят дела, что происходит. В какой-то степени мы были к этому готовы.

Только за первые недели режима изоляции в двух газетах вышло 16 материалов, посвященных именно коронавирусной инфекции. Но по просмотрам на сайте редактор делает вывод, что тема пандемии не столь актуальна у читателей «Нового времени». Им больше интересны позитивные материалы, не касающиеся COVID-19.

Новичихинский район

В Новичихинском районе зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом. Селяне не паникуют и стараются соблюдать режим самоизоляции.

Анатолий Зароченцев,

редактор газеты «Сельчанка»:

На случаи заражения люди реагируют с пониманием того, что вирус может вызвать серьезное заболевание, и пришел он к нам не на один день. Но есть и скептики, которые говорят: «Возможно, меня пронесет». И таких много.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Люди работают в полях и ЛПХ в штатном режиме. Серьезно в финансовом отношении уже пострадала районная газета «Сельчанка». За март и апрель сотрудникам не выплатили зарплату, также у редакции есть задолженность по отчислениям в страховые фонды.

Власть района держит ситуацию под контролем и выполняет необходимые меры безопасности. Правоохранительными органами организованы дежурства и патрулирования.

Анатолий Зароченцев,

редактор газеты «Сельчанка»:

Тема коронавирусной инфекции сейчас является главенствующей. Мы размещаем всю необходимую информацию для населения — от федеральных и краевых до районных властей.

Локтевский район

Обстановка в Локтевском районе неспокойная. Привычный уклад жизни нарушили первые выявленные случаи заболевания в Горняке. На них жители отреагировали очень бурно. В социальных сетях до сих пор ведется активное обсуждение мужчины, который привез вирус в район. О нем высказываются крайне нелицеприятно и обвиняют в наступлении тревожного времени.

Ирина Куксова,

главный редактор газеты «К новым рубежам»:

У нас выявлено 6 случаев за несколько дней. Больше пока никто не заболел, и население постепенно начинает успокаиваться. Сейчас не так многолюдно на улицах, как в обычное время, но особой паники все же не наблюдается.

При администрации Локтевского района создан оперативный штаб. Он держит ситуацию под контролем и регулярно дает информацию для местной газеты. В районе также работают волонтеры, которые помогают всем нуждающимся людям в возрасте старше 60 лет. Информация об этом дублируется из номера в номер. Администрация обращается к жителям с просьбой не создавать массового скопления на улицах и соблюдать режим самоизоляции.

Громкоговоритель. altai-republic.ru

Несколько дней по Горняку ездил автомобиль с громкоговорителем, который оповещал всех о необходимости изоляции и мерах безопасности. В центре города громкоговоритель периодически передает эту же информацию. Самые людные места, включая остановки, были обработаны специальными дезинфицирующими средствами.

Роспотребнадзор ходит с рейдами по предприятиям и учреждениям, в которых продолжается работа, проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Ирина Куксова,

главный редактор газеты «К новым рубежам»: