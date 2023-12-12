Изумрудница и Кисточка. В барнаульском парке "Изумрудный" прошло голосование по названию белочки

В парке "Изумрудный" завершилось голосование «Придумай имя белочке». Победители самых оригинальных имен получили призы.

Изумрудный парк в 2023 году.

Белочка в ленточном бору — это арт-объект, который мы установили в октябре в парке «Изумрудный».

Жители отправили 200 вариантов, из них администрация парка отобрала 10 самых оригинальных. В открытом голосовании приняли участие более полутора тыс. человек.

Первое место с 30% голосов занимает автор имени Кисточка. Девушка выиграла подарочный сертификат номиналом три тыс. рублей в магазин бытовой техники.

На втором месте была Изумрудница. Приз - фирменная кружка из новой коллекции 2024 года. Третье место — Сибирина. Авторше дали приз в виде фирменного ежедневника из новой коллекции 2024 года.

Ранее стало известно, выживут ли карпы в заледеневшем пруду "Измурудного" парка.