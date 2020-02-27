«Изумрудный», Мизюлинскую рощу и сквер в новостройках благоустроят в Барнауле за 65 млн рублей

Сумму в размере 65 млн рублей планируется направить на проведение строительно-монтажных работ на трех общественных территориях в Барнауле. Работы будут выполнены в 2020 году в рамках благоустройства парка «Изумрудный», Мизюлинской рощи и зеленой зоны в районе новостроек на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетная.

Как сообщили в комитете информационной политики городской администрации, в настоящее время комитет муниципального заказа разместил заявку на разработку проектно-сметной документации благоустройства Мизюлинской рощи и зеленой зоны на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 5 марта. Сам аукцион состоится 11 марта. По итогам тендера будет определен подрядчик, который реализует проект на основании эскизов, разработанных с учетом мнения жителей.

При создании проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств перед подрядчиком стоит задача выработать единое стилистическое решение в оформлении пешеходных зон и создать понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов.

Благоустройство города. Администрация города Барнаула.

Также обязательным условием является обеспечение беспрепятственного доступа к этим зонам маломобильных групп населения.

Кроме того, в проектах благоустройства Мизюлинской рощи и сквера на Ускова — Взлетная должны присутствовать новое освещение, посадки крупномерных деревьев, цветочное оформление и малые архитектурные формы.

Относительно парка «Изумрудный» в мэрии сообщают, то в настоящее время «Фонд имущества Алтайского края» вместе с региональным министерством финансов прорабатывают вопрос о выделении средств из краевой казны на разработку проектно-сметной документации для этой общественной зоны.

Для обеспечения контроля благоустроительных работ всех указанных пространств будет привлечена организация, специализирующаяся на надзоре за качеством в данной сфере.

Благоустройство города. Администрация города Барнаула. Благоустройство города. Администрация города Барнаула. Благоустройство города. Администрация города Барнаула.

Следует напомнить, что в конце прошлого года на официальном сайте городской администрации проходило рейтинговое интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Горожане в течение двух недель выбирали из 44 общественных территорий те, которые следует благоустроить в первую очередь. В итоге 17,45% голосов было отдано за парк «Изумрудный», 17,4% - за Мизюлинскую рощу и 17,1% - за сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетная.

Затем на сайте города был проведен опрос общественного мнения, чтобы получить конкретные предложения от граждан, как преобразить рощу и зеленую зону. Результаты этого опроса передали в Алтайский государственный технический университет, который выступил подрядчиком при разработке эскизных проектов, ставших основой при подготовке проектно-сметной документации на благоустройство территорий.