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Жизнь

Извечная проблема. В Барнауле прочистили треть дождеприемных колодцев

Дорожники Барнаула прочистили треть дождеприемных колодцев на улицах города, сообщили в администрации краевой столицы.

В Барнауле чистят дождеприемные колодцы.
В Барнауле чистят дождеприемные колодцы.
barnaul.org.

Так, по состоянию на 17 марта в Барнауле прочищены 473 ливнеприемных колодца, что составляет 34% от запланированного объема по муниципальному заданию.

«Самый большой объем работ выполнен в Октябрьском районе, здесь открыто для приема талых вод более 90% колодцев. Очищены ливнеприемные решетки по улицам Глушкова, Малахова, Профинтерна, Цеховой, Германа Титова, Кулагина и другим», — уточнили в мэрии.

Всего же на обслуживании муниципального «Автодорстроя» находятся 1379 дождеприемных колодцев.

Очистку всех дождеприемников и водопропускных труб, находящихся на обслуживании МБУ «Автодорстрой», дорожники намерены завершить к концу марта.

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