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Жизнь

Известная актриса пережила ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники, пишет ТАСС.

Катрин Денев.
Катрин Денев.
www.pure-t.ru.

Родственники уточнили, что «двигательные функции у Денев не нарушены». Актрисе, по их данным, предстоит «небольшой отдых».

По сведениям радиостанции France Info, Денев сильно переутомилась на съемках фильма De son vivant (режиссер Эмманюэль Берко), в котором она играет главную роль. Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания, сообщила ранее газета Le Parisien. По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц «в тяжелом состоянии».

Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме «Гимназистки» (Les collégiennes). Однако слава пришла к ней лишь через семь лет, после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми «Шербургские зонтики» (Les parapluies de Cherbourg, 1964). За свою кинокарьеру Денев снялась в более чем 120 фильмах.

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