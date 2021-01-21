Известная чиновница рассказала, нужен ли россиянам ковидный паспорт

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <…> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <…> Нет, конечно, не будет такого, — цитирует слова чиновницы РИА Новости.

В то же время Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.

Ранее на этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в республике «антиковидных паспортов» — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу, в том числе после прививки.

По мнению властей, подобные документы помогут не только популяризовать вакцину от коронавируса, но и позволят постепенно возвращаться к обычной жизни.