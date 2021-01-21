Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -10°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Известная чиновница рассказала, нужен ли россиянам ковидный паспорт

В России не планируют вводить «ковидные паспорта», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <…> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <…> Нет, конечно, не будет такого, — цитирует слова чиновницы РИА Новости.

В то же время Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.

Ранее на этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в республике «антиковидных паспортов» — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу, в том числе после прививки.

По мнению властей, подобные документы помогут не только популяризовать вакцину от коронавируса, но и позволят постепенно возвращаться к обычной жизни.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость