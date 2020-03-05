Известная 35-летняя певица ждет первенца от голливудского актера

Кэти Перри и Орландо Блум ожидают ребенка. Певица станет мамой впервые, а вот у голливудского актера уже есть мальчик от первого брака с моделью Мирандой Керр, сообщает deti.mail.ru.

О своем положении певица заявила нестандартно — округлившийся живот поклонники рассмотрели из трейлера ее нового клипа.

Пользователи сразу же принялись поздравлять звезду: «Ты беременна, малышка!», «Ребеночек!», «Ура! Неужели это правда?!», «Поздравляю! Ты станешь мамой, это так прекрасно!» — написали они в комментариях к ролику.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году, в марте 2017-го расстались. В 2018-м их нередко заставали вместе, но свое воссоединение они долго не подтверждали. В итоге влюбленные обручились в начале 2019-го.