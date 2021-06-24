24 июня 13°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Известная певица сделала решительное заявление в отношении своего отца

Американская певица Бритни Спирс потребовала на слушании в суде, чтобы ее полностью освободили от опекунства со стороны отца, которое длится уже 13 лет, пишет Lenta со ссылкой на Associated Press.

Бритни Спирс.
Бритни Спирс.
adme.ru

Спирс впервые сделала публичное заявление в суде о том, чтобы избавится от принудительного контроля. Она назвала опекунство «оскорбительным» и осудила своего отца и всех, кто был к нему причастен.

«Я хочу положить конец этому опекунству, которое на меня наложили без проверок. Оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю просто жить», — заявила Спирс в своей длинной эмоциональной речи. Она выступала по телефону.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, после того, как она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Тогда она признала, что это соглашение спасло ее от разорения и сделало поп-звездой высшего класса.

Ее отец и его адвокаты подчеркивают, что Спирс и ее состояние, которое в судебных документах оценивается более чем в 50 млн долларов, по прежний день остаются уязвимыми для мошенничества и манипуляций.

39-летняя певица осудила юридическое соглашение и своего отца, который контролировал его большую часть существования договора. Она заявила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного бодибилдера Сэма Асгари и родить ребенка, но условия опекунства ей это запрещают.

Спирс во время слушания поддерживали многие поклонники. У здания суда собрались около сотни фанатов с плакатами, на которых был изображен хэштег #FreeBritney. По их словам, последние 13 лет с Бритни обращались как с ребенком, она не контролировала свою жизнь и свои финансы, хотя явно была достаточно способна на это.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость