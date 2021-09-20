20 сентября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Известная российская актриса призвала отправить интеллигенцию в шахты

Народная артистка России Екатерина Васильева рассказала в интервью YouTube-каналу «153ГОРЫ» о своем отношении к большей части современной интеллигенции.

Религия, Библия.
Религия, Библия.
СС0

По мнению Васильевой, интеллигенция принесла много зла.

«Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу», — считает инокиня Василисса (так теперь правильно именовать Екатерину Васильеву, принявшую монашеский постриг).

Она полагает, что интеллигенцию следует отправить в шахты, добавляя, что ней безразличны реакция представителей данной социальной группы на эти слова, пишет «Росбалт».

По словам инокини, она давно испытывала желание быть с Богом, во время поездки по монастырям чувствовало, что ее место в храме.

«Думала: здесь люди все делают правильно, почему я не с ними?», — рассказала она.

Свою мирскую жизнь Васильева считает ужасной: «Цель моя — спасение души. Конечно, выглядит это эгоистически. Но мне очень хочется спастись! Шансов у меня очень мало, как я понимаю, хотя не имею права так рассуждать. Но мне бы так хотелось успеть отмолить какие-то грехи, которые я не могу простить себе, Бог может быть простит».

Свою долгую актерскую карьеру Васильева объяснила тем, что очень любила играть в театре и ей внушили важность этой профессии. Однако в какой-то момент духовник объяснил, что необходимо выбрать между храмом и театром.

Сейчас Екатерина Васильева живет в подмосковном монастыре «Зосимова пустынь».

Снималась в таких известных фильмак, как «Обыкновенное чудо», «Возвращение святого Луки», Бриллианты для диктатуры пролетариата", «Соломенная шляпка» и других.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость