Известная российская актриса призвала отправить интеллигенцию в шахты

По мнению Васильевой, интеллигенция принесла много зла.

«Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу», — считает инокиня Василисса (так теперь правильно именовать Екатерину Васильеву, принявшую монашеский постриг).

Она полагает, что интеллигенцию следует отправить в шахты, добавляя, что ней безразличны реакция представителей данной социальной группы на эти слова, пишет «Росбалт».

По словам инокини, она давно испытывала желание быть с Богом, во время поездки по монастырям чувствовало, что ее место в храме.

«Думала: здесь люди все делают правильно, почему я не с ними?», — рассказала она.

Свою мирскую жизнь Васильева считает ужасной: «Цель моя — спасение души. Конечно, выглядит это эгоистически. Но мне очень хочется спастись! Шансов у меня очень мало, как я понимаю, хотя не имею права так рассуждать. Но мне бы так хотелось успеть отмолить какие-то грехи, которые я не могу простить себе, Бог может быть простит».

Свою долгую актерскую карьеру Васильева объяснила тем, что очень любила играть в театре и ей внушили важность этой профессии. Однако в какой-то момент духовник объяснил, что необходимо выбрать между храмом и театром.

Сейчас Екатерина Васильева живет в подмосковном монастыре «Зосимова пустынь».

Снималась в таких известных фильмак, как «Обыкновенное чудо», «Возвращение святого Луки», Бриллианты для диктатуры пролетариата", «Соломенная шляпка» и других.