Известная российская телеведущая пожаловалась на травлю из-за полета на частном самолете

«Мы сделали очень забавное фото, на мне еще тогда была смешная обувь. И вы не представляете, как меня клеймили. Мол, как это я могу летать на частных самолетах», — рассказала она изданию StarHit.
По её словам, полет на самолете был подарком мужа.
Андреева добавила, что полет был не только подарком, но и необходимостью, поскольку прямых рейсов из Черногории (там проживают супруги) в Зальцбург не было, пишет ura.ru.
«Нам было проще и дешевле арендовать этот самолет, чем лететь с пересадками», — пояснила телеведущая.
Ранее Андреева высказалась по поводу интервью Андрея Малахова Ксении Собчак, в котором он раскрыл свой заработок во время работы на «первой кнопке».
Телеведущую удивила зарплата Малахова и она добавила, что порадовалась за него — у себя таких денег в зарплатной ведомости она не видела.