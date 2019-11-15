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Жизнь

Известная российская телеведущая пожаловалась на травлю из-за полета на частном самолете

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева пожаловалась, что её затравили пользователи соцсетей после того, как она опубликовала фото из частного самолета.

Телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилёв с Владимиром Путиным, 2001 г.
Телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилёв с Владимиром Путиным, 2001 г.
kremlin.ru

«Мы сделали очень забавное фото, на мне еще тогда была смешная обувь. И вы не представляете, как меня клеймили. Мол, как это я могу летать на частных самолетах», — рассказала она изданию StarHit.

По её словам, полет на самолете был подарком мужа.

Андреева добавила, что полет был не только подарком, но и необходимостью, поскольку прямых рейсов из Черногории (там проживают супруги) в Зальцбург не было, пишет ura.ru.

«Нам было проще и дешевле арендовать этот самолет, чем лететь с пересадками», — пояснила телеведущая.

Ранее Андреева высказалась по поводу интервью Андрея Малахова Ксении Собчак, в котором он раскрыл свой заработок во время работы на «первой кнопке».

Телеведущую удивила зарплата Малахова и она добавила, что порадовалась за него — у себя таких денег в зарплатной ведомости она не видела.

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