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Жизнь

Известный бренд презервативов сравнил образ ведущего «Первого канала» с упаковкой своих изделий

Бренд презервативов Vizit, который продвигает свою продукцию в социальных сетях с помощью мемов, пошутил в одном из них над ведущим «Первого канала» Кириллом Клейменовым, пишет «Лента». Пост с картинкой был опубликован в twitter.

Мем бренда "Визит"
Мем бренда "Визит"
@vizitcondoms

На коллаже изображен кадр из эфира программы «Время» с Клейменовым, где он одет в синий пиджак и красный галстук. Рядом изображена пачка презервативов Vizit, где нарисован точно такой же мужской образ. «Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался…» — гласит подпись к картинке.

Пользователи оценили шутку бренда и в комментариях предложили утроить зарплату тому, кто это придумал.

Сам Кирилл Клейменов уже прокомментировал эту ситуацию СМИ. Он заявил, что планирует разбираться с возможностью судебного решения этого вопроса.

Vizit попытался откреститься от коллажа. Российское представительство бренда объяснили, что не хотели никак оскорбить ведущего «Первого канала», а сам пост был, основанной на сходстве костюма ведущего и изображения на пачке презервативов.

Говоря о возможном обращении Клейменова в суд из-за твита, представители Vizit заявили: «Не очень понятно, что пытаться в суде доказывать. У нас же пост про сходство его костюма и костюма на нашей упаковке».

А в своем аккаунте в twitter они опубликовали очередной шуточный пост.

Кирилл Клейменов был ведущим программы «Время» с 1998 по 2004 год. Он вернулся в программу после 14-летнего перерыва в 2018 году и периодически появлялся в эфире до конца года. С октября 2019 года он снова стал ведущим программы «Время».

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