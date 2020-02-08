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8 февраля 0°C

Известный футболист восхитился алтайским снегом

Футболист сборной России Денис Черышев уклонился от оценок уровня жизни людей в Сибири, зато восхитился алтайским снегом. Об этом он рассказал в интервью sport24.ru.

Футболист сборной России Денис Черышев.
Футболист сборной России Денис Черышев.
https://www.instagram.com/cheryshev90/

Напомним, Денис Черышев приезжал на Алтай в декабре 2019 года. И по данным altapress.ru, отмечал день рождения в барнаульском пабе «Ганс».

Кроме этого футболист отдохнул в Горном Алтае и делал оттуда посты в Instagram.

Денис Черышев,
футболист:

В декабре летал с отцом отдыхать к друзьям в Сибирь. Побывал в Барнауле, Новосибирске, на природе. Из бани выходить и прыгать в снег — это же классно!

Когда журналист sport24.ru спросил, устроил ли Черышева уровень жизни в Сибири, тот ответил, что «эмоции остались позитивные».

Денис Черышев,
футболист:

Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега. Здесь его, к сожалению, нет.

Напомним, футболист со своей семьей живет в Испании. Однако в интервью, он заявил, что гордится тем, что русский и в будущем планирует пожить на родине.

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