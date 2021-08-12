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Известный историк назвал изменение герба Барнаула требованием времени

Доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ Валерий Скубневский уверен, что необходимость изменения герба Барнаула продиктована требованием времени.

Старый герб Барнаула.
Старый герб Барнаула.
Фото Михаила Полубедова, газета "Вечерний Барнаул"

В администрации Барнаула состоялась рабочая встреча, посвященная вопросу изменения символа краевой столицы.

«После совещания я сделал два вывода. Во-первых, барнаульцам не стоит волноваться по поводу причин изменения герба Барнаула. Сегодня это делают все города Сибирского федерального округа, чей герб не соответствует требованиям и не утвержден Геральдической комиссией при Президенте РФ. Это не прихоть администрации Барнаула, это требования времени. Во-вторых, алтайские геральдисты, в профессионализме которых никто не сомневается, подготовили несколько вариантов герба, не тратя на эти цели деньги налогоплательщиков, то есть безвозмездно. Я хорошо помню, как разрабатывался герб Алтайского края, поскольку входил в комиссию. Не нужно путать герб Барнаула и значок, на котором можно изобразить что угодно. Следует помнить, что Барнаулу присвоено звание „Город трудовой доблести“, предстоит установка стелы, на вершине которой должен быть современный, утвержденный Геральдической комиссией герб», — цитирует историка «Вечерний Барнаул».

Также эксперт подчеркнул, что ему очень импонирует исторический герб Барнаула, потому что он отражает промышленное развитие города. В этой связи он считает уместным изображение сереброплавильной печи.

«Считаю, что достаточно убрать из исторического герба бегущего коня и больше ничего делать не нужно. Это будет и графически достойно, и подчеркнет преемственность с современной промышленностью. В данном случае нужно учесть требования Геральдической комиссии, в которой работают профессионалы. Сказали — нужно убрать из герба бегущего коня, значит, нужно убирать», — отметил Валерий Скубневский.


Также историк добавил, что сереброплавильная печь появилась на гербе Барнаула не случайно, впрочем, как и бегущий серебряный конь.

«Последний — это принадлежность к Томской губернии, куда Барнаул входил вплоть до 1917 года. А сереброплавильная печь — это знак горного города, каковых в Российской империи было всего два — Екатеринбург и Барнаул. К слову, в утвержденном Геральдической комиссией при Президенте РФ современном гербе Екатеринбург сохранил свои исторические корни: рудокопная шахта и плавильная печь у них остались. Думаю, что и нам следует поступить аналогичным образом», — указал доктор исторических наук.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, основанием для перемен стали требования Геральдического совета при президенте РФ и решение полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе о завершении процедуры регистрации официальных символов городских округов.

Чтобы разработать современный вариант герба Барнаула, в городе создана специальная комиссия, куда вошли представители общественности, а также специалисты разного профиля — геральдисты, историки, архивисты, директора музеев и архитекторы.

Практически все они сошлись во мнении, что в гербе Барнаула нужно сохранить историческую параллель с прошлым.

В целом, говоря о перспективе смены герба, Валерий Скубневский добавил: «Пришло время, изменился подход к гербам краев, областей, административных центров. На мой взгляд, не нужно задаваться вопросом, почему герб нужно менять именно сейчас, следует утвердить его изменения и зарегистрировать в соответствии с законодательством».

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