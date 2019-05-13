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Жизнь

Известный музыкальный критик предложил создать акцию «Бессмертный барак»

Музыкальный критик Артемий Троицкий предложил организовать в России акцию «Бессмертный барак» в память о жертвах политических репрессий. Об этом он рассказал в видеоблоге ARU TV на YouTube.

Артемий Троицкий.
Артемий Троицкий.
Скриншот видео канала ARU TV на youtube.com

Троицкий заявил, что придумал эту идею по аналогии с акцией «Бессмертный полк», которая проводится в России каждый год в память о людях, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Надо, чтобы была параллельная акция, не в противовес „Бессмертному полку“, а как равноценное дополнение. После революции, в 20-е годы, были расстреляны миллионы людей, затем наступил „Большой террор“, были депортации, крымские татары. < > В результате народу с 1918 по 1953 год погибли десятки миллионов. Ничуть не меньше, чем во время ВОВ, даже больше. Большинство из них — не шпионы, это простые люди, на которых донесли или которых просто по разнарядке убивали», — рассказал критик.

По мнению Троицкого, можно выбрать день, например Международный день политзаключенных (30 ноября) или день смерти Иосифа Сталина (5 марта), когда жители России могли бы выйти с портретами своих родных, погибших во время репрессий.

Как дальше развивать свою идею, критик не знает, пишет znak.com. Поэтому предлагает заняться реализацией идеи другому инициативному человеку.

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