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Жизнь

Известный немецкий рекордсмен Фальк Тишендорф переплыл Телецкое озеро

Германский адвокат Фальк Тишендорф совершил заплыв на Телецком озере в рамках акции «Переплывая Россию». За два дня он преодолел 40 км, отметили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Фальк Тишендорф совершил заплыв по Телецкому озеру.
Фальк Тишендорф совершил заплыв по Телецкому озеру.
04.mchs.gov.ru

Ранее известный рекордсмен совершал заплывы на реках Волга, Енисей, Лена, Обь, Ладожском озере, Кандалакшскому заливу Белого моря в полярных широтах и на озере Байкал. Мероприятия проекта всегда проходят при непосредственном участии сотрудников ГИМС.

В интервью «Российской газете» он говорил, что «переплывает» Россию, чтобы открыть страну, которую очень любит.

«Прожив здесь более 16 лет, я не перестаю удивляться, насколько она красива и необъятна. <…> Заканчивая очередную экспедицию, я возвращаюсь к деловым будням, уже наполненный совсем иной энергией и теплом, которым поделились со мной новые друзья в разных уголках России. Все это помогает мне оставаться человеком», — говорил он.

По мнению Фалька и его команды, Телецкое озеро — одно из самых красивейших мест, где ему когда-либо приходилось бывать.

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