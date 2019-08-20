Известный немецкий рекордсмен Фальк Тишендорф переплыл Телецкое озеро

Германский адвокат Фальк Тишендорф совершил заплыв на Телецком озере в рамках акции «Переплывая Россию». За два дня он преодолел 40 км, отметили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Ранее известный рекордсмен совершал заплывы на реках Волга, Енисей, Лена, Обь, Ладожском озере, Кандалакшскому заливу Белого моря в полярных широтах и на озере Байкал. Мероприятия проекта всегда проходят при непосредственном участии сотрудников ГИМС.

В интервью «Российской газете» он говорил, что «переплывает» Россию, чтобы открыть страну, которую очень любит.

«Прожив здесь более 16 лет, я не перестаю удивляться, насколько она красива и необъятна. <…> Заканчивая очередную экспедицию, я возвращаюсь к деловым будням, уже наполненный совсем иной энергией и теплом, которым поделились со мной новые друзья в разных уголках России. Все это помогает мне оставаться человеком», — говорил он.

По мнению Фалька и его команды, Телецкое озеро — одно из самых красивейших мест, где ему когда-либо приходилось бывать.