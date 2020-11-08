Известный писатель умер в Алтайском крае

7 ноября умер писатель Иван Кудинов, об этом на своей станице в Facebook сообщил его сын Артем.

Иван Павлович родился 19 января 1932 года в поселке Красные Орлы Залесовского района Алтайского края. Его детство совпало с Великой Отечественной войной.

В 1956 году после демобилизации Кудинов работал сотрудником газеты «Молодежь Алтая», в 1962—1964 гг. — собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Алтайскому краю.

В 1961 году в Алтайском книжном издательстве вышел первый сборник рассказов Кудинова «Цветы на камнях». Затем в разные годы в Барнауле, Новосибирске, Москве было издано еще более 20 его книг. Среди них — романы «Стихия», «Окраина», «Переворот», повести «Городская жизнь», «Покушение», «Хлебозары» и др.

С 1971 по 1976 годы Иван Павлович руководил Алтайской краевой писательской организацией, несколько лет возглавлял созданную при ней литературную студию прозы. Именно по его инициативе летом 1976 году в Алтайском крае прошли первые Шукшинские чтения.

Иван Павлович входил в состав редколлегии электронного литературно-художественного журнала «Пикет» и журнала «Барнаул литературный».