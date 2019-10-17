Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Известный пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире

Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, которое показало, что лицо американской супермодели Беллы Хадид можно считать максимально приближенным к идеалу.

Медицина. Здоровье. Пластическая хирургия.
Медицина. Здоровье. Пластическая хирургия.
СС0

Он рассчитал по формуле «золотого сечения» пропорции лиц нескольких знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

«Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — цитирует слова доктора РИА Новости. — У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%".

Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%), а третье — актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Натали Портман
Натали Портман
fashionlab.pro

Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость