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Жизнь

Известный российский актер рассказал, как трагически потерял свою семью

Российский актер, прославившийся благодаря сериалу «Бригада», Дмитрий Дюжев рассказал о главной трагедии своей жизни. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он поведал, как потерял всю свою семью.

Дмитрий Дюжев.
Дмитрий Дюжев.
архива ИСК "СОЮЗ"

По словам артиста, в конце 90-х от рака крови умерла его 12-летняя сестра Анастасия. Обезумевший от горя отец не смог пережить кончину наследницы, винив в ее гибели себя.

В результате глава семейства пристрастился к спиртным напиткам и покончил с собой. Мать Дюжева не вынесла еще одной потери и ушла из жизни: у нее не выдержало сердце.

Смерть младшей сестры серьезно повлияла и на самого Дюжева. После ее гибели он побрился налысо. Объясняя свой поступок, Дмитрий признался, что в тот момент ему «надо чего-то лишиться, чтобы выжить».

Дмитрий Дюжев.
Дмитрий Дюжев.
Открытые источники (ССО).

Кроме того, из-за сильного стресса у актера начались проблемы со здоровьем: что-то случилось с мышцами шеи, из-за чего он не мог повернуть голову. Утешение, по словам Дюжева, он смог найти только в религии.

После самоубийства отца он даже подумывал уйти в монастырь, сообщает «Рамблер».

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