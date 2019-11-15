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Жизнь

Известный российский пилот и Герой России стал скрываться от пассажиров

Командир экипажа самолета «Уральских авиалиний», который в августе совершил аварийную посадку в кукурузном поле, Дамир Юсупов рассказал, что перестал представляться пассажирам авиарейсов, проходящих под его управлением.

Самолет компании "Уральские авиалинии".
Самолет компании "Уральские авиалинии".
vk.com/martyshkin

Пилот в интервью КТВ-Луч сообщил, что многие люди чрезмерно эмоционально реагируют на его имя, в то время как «волнения среди пассажиров быть не должно», пишет РИА Новости.

Юсупов отметил, что впервые после инцидента в поле решил представиться спустя месяц после случившегося. Однако этот факт вызвал у людей «особый трепет», особенно когда лайнер попал в зону турбулентности, пишет «Росбалт». Тогда он решил больше не представляться пассажирам.

Посадка в кукурузном поле

15 августа лайнер А-321 с 226 пассажирами совершил аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский», откуда был совершен вылет. Такая необходимость возникла после того, как самолет столкнулся со стаей птиц, которые повредили его двигатели.

Посадка была жесткой, однако пожара на борту удалось избежать.

Самолет &quot;Уральских авиалиний&quot; А-321 совершил посадку в кукурузном поле
Самолет «Уральских авиалиний» А-321 совершил посадку в кукурузном поле
vk.com/aerobryansk

Чудом никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Командиру судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, бортпроводники «Уральских авиалиний», организовавшие эвакуацию из салона севшего самолета, были награждены орденами Мужества.

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