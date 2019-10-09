Известный стендап-комик рассказал о поборах в клубе веселых и находчивых

За участие в лиге КВН участникам приходится платить, рассказал в интервью Юрию Дудю стендап-комик Нурлан Сабуров (раньше выступал в команде КВН Уральского федерального университета).

«Чтобы рассмешить людей, тебе нужно заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег <…> Потом все эти деньги понятно кому уходят», — заявил Сабуров.

Он назвал такую систему странной. По мнению стендап-комика, всё должно быть наоборот — зрители должны платить комикам за выступления, пишет ura.ru.

Сабуров выступал за университетскую команду «Имени первого», когда учился в УрФУ в Екатеринбурге. В данный момент выступления комика можно увидеть в проекте Stand Up на ТНТ, а также на YouTube-шоу «Что было дальше?».

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