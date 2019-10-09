Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Известный стендап-комик рассказал о поборах в клубе веселых и находчивых

За участие в лиге КВН участникам приходится платить, рассказал в интервью Юрию Дудю стендап-комик Нурлан Сабуров (раньше выступал в команде КВН Уральского федерального университета).

Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
Ведущий КВН Александр Масляков и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

«Чтобы рассмешить людей, тебе нужно заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег <…> Потом все эти деньги понятно кому уходят», — заявил Сабуров.

Он назвал такую систему странной. По мнению стендап-комика, всё должно быть наоборот — зрители должны платить комикам за выступления, пишет ura.ru.

Сабуров выступал за университетскую команду «Имени первого», когда учился в УрФУ в Екатеринбурге. В данный момент выступления комика можно увидеть в проекте Stand Up на ТНТ, а также на YouTube-шоу «Что было дальше?».

Ранее сообщалось, что Александр Масляков-младший стал новым владельцем «Клуба веселых и находчивых». Ему принадлежит 50% компании, напоминает сайт «Дни.ру».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость