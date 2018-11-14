Известный стилист сравнил Барнаул с Петербургом

Он отметил, что в Барнауле не был восемь лет и что прогуляться по городу ему удалось только в этом году.
«В 2010 году, когда я приехал в этот замечательный город, у меня не было возможности посмотреть его. Сейчас же, несмотря на мороз −12…−15, мне удалось увидеть его как днем, так и вечером под светом ночного города.
Что примечательно, Барнаул напомнил мне Питер: все эти постройки, широкие улицы и особая атмосфера. Также мы побывали в Нагорном парке и увидели памятник началу всех дорог — Нулевой километр. Для меня эта поездка — целое открытие!», — написал Татьянин.
Руслан Татьянин также отметил, что во время рабочих поездок по стране, старается уделять время на изучение культуры, традиций и архитектуры городов.
По словам стилиста, он приехал в Барнаул, чтобы провести мастер-класс.