Известный тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни

«Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким», — отметил Сагалев.
Как сообщает «Звезда» со ссылкой на супругу журналиста, причиной смерти Анатолия Лысенко стал инсульт.
Справка
Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио».
Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России.