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Жизнь

Известный тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни

Известный тележурналист, генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-ом году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на слова президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

Анатолий Лысенко.
Анатолий Лысенко.
syl.ru.

«Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким», — отметил Сагалев.

Как сообщает «Звезда» со ссылкой на супругу журналиста, причиной смерти Анатолия Лысенко стал инсульт.

Справка

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио».

Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России.

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