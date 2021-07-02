Известный видеоблогер «добыл жратвы» в Катуни

По задумке ролика, молодой человек отказывается от удочки и вместо этого «настреливает» улов. Видео автор опубликовал в сторис своего Instagram и подписал: «добыл жратвы для семьи».

Жители Алтайского края, например, юмора не оценили.

«Молодежь, вы с таким отношением в Горный Алтай больше не приезжайте, а то обидится матушка Катунь», — отмечают в группе Природа Алтая / Nature of Altai.

У Михаила Литвина в Instagram 13,2 млн подписчиков.

Ранее московский блогер Виталий Выграновский умер от голода в ходе испытания, сможет ли он прожить без еды и воды 40 дней.