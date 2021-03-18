Известный журналист включил Барнаул в свой Instagram-путеводитель

«Главный герой мема „Барнаул! Алтайский край!“ мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба „столицу мира“ (ещё один мем)», — написала Пивоварову девушка.
Еще она рассказала легенду о секретном подземном тоннеле между современным дворцом бракосочетания и городской администрацией, где похоронен настоящий Ленин, о деревянном зодчестве, о лебедях, которых сделал на мосту Валерий Метелица.
Алексей Пивоваров — российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. До 2013 года — корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ. С марта 2019 года — автор канала «Редакция» на YouTube (2,03 млн подписчиков).
В Instagram Пивоваров ведет рубрику #городапивоварова, в которой собирает истории о российских городах.