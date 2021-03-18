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Жизнь

Известный журналист включил Барнаул в свой Instagram-путеводитель

Барнаул стал очередным городом, о котором в Instagram рассказал известный журналист и блогер Алексей Пивоваров. Сам он в столице Алтайского края никогда не был, поэтому предоставил слово одной из жительниц города.

ЖК "Столичный". Вид на жилищный комплекс и Барнаул.
ЖК "Столичный". Вид на жилищный комплекс и Барнаул.
Анна Зайкова

«Главный герой мема „Барнаул! Алтайский край!“ мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба „столицу мира“ (ещё один мем)», — написала Пивоварову девушка.

Еще она рассказала легенду о секретном подземном тоннеле между современным дворцом бракосочетания и городской администрацией, где похоронен настоящий Ленин, о деревянном зодчестве, о лебедях, которых сделал на мосту Валерий Метелица.

Алексей Пивоваров — российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. До 2013 года — корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ. С марта 2019 года — автор канала «Редакция» на YouTube (2,03 млн подписчиков).

В Instagram Пивоваров ведет рубрику #городапивоварова, в которой собирает истории о российских городах.

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