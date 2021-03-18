Известный журналист включил Барнаул в свой Instagram-путеводитель

«Главный герой мема „Барнаул! Алтайский край!“ мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба „столицу мира“ (ещё один мем)», — написала Пивоварову девушка.