Известного блогера Хованского задержали по делу о терроризме

По информации издания, Хованского подозревают в преступлении по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Вероятно, дело связано с блогерской деятельностью Хованского», — сказал источник.

Как пишет «Эхо Москвы», блогер якобы исполнил песню, в которой оправдывал теракт в Норд-Осте, а также призывал к убийству детей и взрывам в метро.

Известно, что у Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел.