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Жизнь

Известную организацию обвиняют в растрате денег для борьбы с секс-насилием

Движение против сексуального насилия Time’s Up обвинили в растрате денег, собранных для поддержки жертв. Как выяснили журналисты New York Post, большая часть средств пошла на зарплаты руководству движения, пишут «Вести».

Доллары.
Доллары.
CC BY 2.0, part from original

Согласно документам налоговой службы, в 2018 году было собрано 3,67 миллиона долларов пожертвований, из которых 1,4 миллиона получили первые лица движения.

Дальнейшие расходы выглядят так: 312 тысяч — юристы для жертв насилия, 157 тысяч — на проведение конференций, 288 тысяч — реклама, 940 тысяч — на «юридические» расходы, 58 тысяч — на путешествия, 112 тысяч — на PR-компанию.

Наблюдатели рекомендуют тратить благотворительным фондам не более 25% на административные расходы, а Time’s Up тратило 38% только на зарплаты.

Движение было основано после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, озвученных в адрес знаменитостей, таких как Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси.

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