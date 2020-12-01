Известную организацию обвиняют в растрате денег для борьбы с секс-насилием

Согласно документам налоговой службы, в 2018 году было собрано 3,67 миллиона долларов пожертвований, из которых 1,4 миллиона получили первые лица движения.
Дальнейшие расходы выглядят так: 312 тысяч — юристы для жертв насилия, 157 тысяч — на проведение конференций, 288 тысяч — реклама, 940 тысяч — на «юридические» расходы, 58 тысяч — на путешествия, 112 тысяч — на PR-компанию.
Наблюдатели рекомендуют тратить благотворительным фондам не более 25% на административные расходы, а Time’s Up тратило 38% только на зарплаты.
Движение было основано после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, озвученных в адрес знаменитостей, таких как Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси.