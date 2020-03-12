Известную российскую актрису госпитализировали

По данным телеканала, артистку госпитализировали для прохождения курса реабилитации после перенесенного в октябре 2019 года микроинсульта.

С тех пор Талызина до конца не восстановилась, поэтому медики приняли решение назначить ей еще один курс реабилитации.

Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова заявила «5 каналу», что с ее матерью все хорошо.

«С мамой все прекрасно, спасибо за заботу, плановая профилактика», — сказала она.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с самой Талызиной. Бодрым голосом артистка также заверила, что у нее все хорошо.

«Все нормально, все хорошо. Чувствую себя хорошо. Положили, потому что правая нога болит», — сказала она и попросила ее не беспокоить.

Валентина Талызина известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Зигзаг удачи» и другим.