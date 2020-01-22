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23 января
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Жизнь

К алтайскому селу продукты завозят на снегоходах и лошадях

В село Сосновка Чарышского района продукты завозят на снегоходах или посредством гужевого транспорта, рассазали в министерстве транспорта края. Такой способ доставки товаров здесь считают самым разумным. В то же время дорожной службе наконец-то удалось пробить дорогу в поселок Предгорный Змеиногорского района.

Змеиногорский 22 января 2020 года.
Змеиногорский 22 января 2020 года.
"Змеиногорский вестник".

Поселок Предгорный

Спецтехника пыталась доехать к назначенному месту из другого района, чтобы пробить дорогу до поселка Предгорный, на протяжении нескольких часов.

А затем еще долгое время освобождала от снега проезд. По данным на 20:00 22 января, сообщение налажено. Жители, которым было необходимо выехать могут беспрепятственно это сделать.

Село Сосновка

А в Сосновку местные власти на снегоходе подвозят продукты и предметы первой необходимости. Сами жители проезжают «посредством гужевого транспорта», сообщает минстранс.

Эта система взаимодействия является наиболее эффективной в таких погодных условиях, поясняют в минтрансе. Техника задействована на жизненно важной для всего Чарышского района трассе «Алейск-Чарышское», по которой жителям доставляются продукты и все необходимые предметы из районного центра.

В Бийске вечером 22 января 2020 года. Проезд невозможен, улица встала.
В Бийске вечером 22 января 2020 года. Проезд невозможен, улица встала.
«Инцидент Бийск».

Трассы в Алтайском крае

На 20:00 все трассы региона открыты для движения. Но в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В минтрансе просят водителей отказаться от дальних поездок.

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