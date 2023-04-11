11 апреля
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Жизнь

К 13 годам «строгача» и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки

В Алтайском крае вынесли приговор судье регионального Арбитражного суда Алексею Городову за получение взяток в особо крупном размере, сообщает прокуратура региона.

Алексей Городов.
Алексей Городов.
Пресс-служба СК и прокуратуры.

Уголовное дело

Следствие и суд установили, что в 2010 году судья Городов получил взятку в виде Toyota
Land Cruiser Prado 120 по заниженной цене от некоего гражданина Долгова.

Такой «подарок» судьбе дали за решения по делам о банкротстве юридических и физических лиц.

Материальная выгода обвиняемого от приобретения дорогостоящего автомобиля составила 360 тыс. рублей.

В дальнейшем, действуя в интересах Долгова, с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тыс. рублей за каждый судебный акт. Всего судья насобирал взяток на 2 млн рублей.

В эти же годы Городов получил еще одну взятку — в 2,5 млн рублей за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, которые касались объекта недвижимости.

Приговор

«Судья вину в содеянном отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение», — уточнили в СК.

Городова осудили на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей, с лишением права занимать должности по осуществлению функций представителя власти в органах государственной власти на срок 10 лет.

Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, соответствующие сумме взяток.

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