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1 июня
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Жизнь

К концу лета в каждом районе Кузбасса «снарядят» по несколько кораблей с детьми

В Кемеровской области в течение лета установят 100 детских площадок-кораблей, сообщает региональное правительство.

Детская площадка в виде корабля в Кузбассе.
Детская площадка в виде корабля в Кузбассе.
ako.ru.

Новые игровые городки для детей от 6 до 14 лет получит каждая из 34 территорий Кузбасса.

«Наша задача — организовать отдых детей, создать все условия для их развития, обеспечить безопасность, причем не только в образовательных учреждениях и парках, но и у дома», — подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

Игровой комплекс представляет собой имитацию корабля с парусами, палубой, трюмом, штурвалом, иллюминаторами, подвесными мостиками на цепях, шведской лестницей и горками.

На приобретение комплектов из областного бюджета в 2020 году выделили 50 млн рублей.

Места для площадок определили по итогам общественных слушаний. К примеру, Кемерово получит восемь таких городков.

Акцию «100 детских площадок» проводят второй год подряд и продлили на 2021 год. Таким образом, за три года установят 300 детских городков.

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