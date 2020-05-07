К 75-летию Победы АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию «Вторая мировая война: правда во имя мира»

6 мая состоялась онлайн-конференция «Вторая мировая война: правда во имя мира», посвященная 75-летию Победы. В конференции приняли участие 87 ученых из России, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Организатором мероприятия выступил Алтайский государственный университет и вузы-партнеры по Ассоциации азиатских университетов.

Несмотря на дистанционный формат, программа конференции была очень насыщенной. Среди зарубежных университетов-участников конференции были Северо-Восточный университет (г. Шеньян, КНР), Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (Республика Казахстан), Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, и другие.

Помимо Алтайского государственного университета, вузы России представляли Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Алтайский государственный технический университет, Алтайский государственный педагогический университет, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Международная онлайн-конференция «Вторая мировая война: правда во имя мира». Алтайский государственный университет.

В конференции также приняли участие студенты и магистранты вузов Ассоциации азиатских университетов, а также представители национально-культурных объединений Алтайского края.

Главной площадкой конференции стал Алтайский государственный университет. Участников приветствовал ректор АлтГУ Сергей Бочаров:

— В этом году мы отмечаем 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Прошел солидный срок. Будучи ребенком, я видел настоящих фронтовиков, которые провели войну в окопах. Они не любили говорить о войне, им было тяжело ее вспоминать. Они охраняли нас от той страшной правды. И весь мир помнил войну и понимал правду СССР без лишний слов. Но прошли годы, пришло новое поколение. Правда о войне начинает забываться, предпринимаются попытки принизить вклад наших народов в Победу. Сегодня наша задача заключается в том, чтобы не молчать о войне, сохранить историческую память! Больше раскрывать фактов о Великой Отечественной войне, рассказывать о подвиге солдат и тружеников тыла. Чтобы как можно больше людей, особенно молодежи, прониклись теми событиям, осознали огромное горе миллионов людей по всему миру, пострадавших от войны, понимали опасность легкомысленного отношения к трагедии других людей. Именно в этом я вижу задачи подобных конференций. Если этого не делать, то мир вновь окажется у опасной черты. Желаю всем участникам интересных и плодотворных дискуссий.

С приветственным словом к участникам обратился ректор Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. Он отметил, что День Победы — эта наш общий праздник, праздник — благодарных потомков за подвиг героев. Главный урок истории, которые мы все должны выучить и передать нашим детям — нет ничего дороже жизни, никакие политические, экономические, идеологические противоречия не могут оправдать кровопролития. Конференция — это как раз попытка изучить историю, чтобы знать какой ценой давалась Победа. Уже на протяжении многих лет мы сотрудничаем с Алтайским государственным университетом, наши ученые обмениваются опытом, проходят стажировки. Мы активно ведем вместе и патриотическую работу — вместе участвуем в акции «Бессмертный полк», работаем с архивными документами, участвуем в подобных конференциях.

Международная онлайн-конференция «Вторая мировая война: правда во имя мира». Алтайский государственный университет.

Модератором онлайн-конференции «Вторая мировая война: правда во имя мира» выступил проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин. Программа научного мероприятия состояла из трех блоков. В первом прозвучали доклады, затрагивающие дискуссионные в современной исторической науке проблемы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Так, Сергей Цыб, д.и.н., профессор Алтайского филиала РАНХиГС (Барнаул) выступил с докладом «Проблемы достоверности информации о Второй мировой войне», Зауреш Сактаганова, д.и.н., профессор Карагандинского государственный университет им. Е.А. Букетова (Караганда, Республика Казахстан) рассказала о женщинах Казахстана на фронтах Великой Отечественной войны, Тынчтыбек Чоротегин, д.и.н., профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына представил доклад, посвященный антифашистскому движению немецкого народа.

Второй блок конференции составили мемориальные доклады. В них выступавшие рассказывали о преподавателях и сотрудниках своих вузов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны; о вузовских музейных экспозициях, освещающих данные события. Очень эмоциональным стало выступление представителей Восточно-Казахстанского государственного университета, в ходе которого студентка Шинар Бауржанова прочитала стихотворение татарского писателя и поэта Мусы Джалиля «Варварство».

АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию «Вторая мировая война: правда во имя мира». Алтайский государственный университет.

В третьем блоке ученые затронули важнейшую проблему — проблему исторической памяти о Великой Отечественной войне и различные аспекты ее формирования у современной учащейся молодежи. Докладчики презентовали программы проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые реализуются в их вузах. Открыла данный блок Ван Жоси из Северо-Восточного университета (Шэньян, КНР), назвав свое выступление «Поддержание мира — обязанность каждого». Елена Гончарова, проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию Алтайского госуниверситета, поделилась опытом патриотической учебно-воспитательной работы в опорном вузе. Гульнара Жанабаева на примере мероприятий в рамках 75-летия Победы в ВОВ представила новые подходы в реализации воспитательного процесса, используемые в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им Д. Серикбаева.

В финале конференции профессор АлтГУ Аластер Митчел на английском языке прочитал доклад на тему «Отголоски войны в жизни поколений».

В рамках конференции было заслушано 13 докладов экспертов из разных вузов, участники могли задавать спикерам вопросы в специальном чате. Завершилась конференция дискуссией, в ходе которой была отмечена важность изучения событий Великой Отечественной войны, привлечения новых исторических источников, расширения предметной области исследований. Все участники конференции были едины в том, что события этой страшной войны, тяготы и лишения, которые пережили наши деды и прадеды, необходимо сохранить в памяти молодого поколения во имя Мира и Спокойствия на Земле!