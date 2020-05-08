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Жизнь
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К 75-летию Победы: «Ростелеком» в Барнауле нанес на шкафы с оборудованием военную символику

Федеральный провайдер к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разместил на телекоммуникационных шкафах в Барнауле символику военных лет. Авторами идеи стали технические специалисты Алтайского филиала компании. Работы выполнил барнаульский художник Станислав Кудрявцев.

«Ростелеком» в Барнауле нанес на шкафы с оборудованием военную символику.
«Ростелеком» в Барнауле нанес на шкафы с оборудованием военную символику.
ПАО "Ростелеком"

На территории города размещено 500 шкафов с коммутационным оборудованием. Для нанесения аэрографии были выбраны объекты на самых оживленных проспектах и улицах. На изготовление трафаретов, грунтовку и нанесение одного рисунка у художника уходило три дня, на исполнение всего проекта понадобился месяц. В результате рисунки о героическом прошлом появились на 22 телекоммуникационных шкафах «Ростелекома».

Водружение красного знамени на здании Рейхстага, военные ордена и медали, знаменитая георгиевская ленточка, символическое «Спасибо» и «С праздником!» горожане увидят на проспекте Ленина рядом с домами № 53, 62 и 78, у здания отделения Центрального банка России на пересечении улицы Молодежная и Социалистического проспекта, у дома № 7 по проспекту Строителей и в других местах.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Этой акцией мы хотим выразить глубокое уважение ветеранам войны, отдать дань памяти героически погибшим воинам и поздравить горожан с юбилейным днем Великой Победы.

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