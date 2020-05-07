К 75-летию Победы в Алтайском крае изданы два сборника об участниках войны

Накануне празднования юбилея Победы в Алтайском крае опубликованы два сборника об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла с Алтая. Инициатором первого издания «Расскажи то, что знаешь. Поделись тем, что помнишь» стала Елена Попова из села Смоленское Смоленского района, второго — «Я помню! Я горжусь! — Алла Артамонова из села Березовка Тюменцевского района. Оба проекта поддержала компания «Ростелеком».

Елена Попова, инженер-экономист по образованию, более двадцати лет работала в районном центре занятости. После выхода на пенсию устроилась в детский отдел местной библиотеки. Времени на творчество появилось больше, и в прошлом году она запустила на сайте «Одноклассники» патриотическую эстафету «Расскажи то, что знаешь. Поделись тем, что помнишь». На призыв рассказать в соцсети о родственниках, героях войны и тыла, откликнулись десятки человек. Позднее проект Елены победил во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету», который ежегодно организуют «Ростелеком» и Пенсионный Фонд России. Тогда у пенсионерки и появилась идея напечатать одноименный сборник рассказов и стихов о войне.

Авторами текстов стали 61 человек, большинство — земляки из села Смоленское, а еще — жители Омска, Калуги и Владимирской области. Идею детского библиотекаря поддержали учащиеся и педагоги лицея и двух школ Смоленского района, а также местное отделение Союза пенсионеров России. В издание вошли рассказы о судьбах 92 участников войны. Сама Елена Попова написала историю своего деда Виктора Секлецова, который ушел воевать и пропал без вести в сентябре 1941 года. В те годы на фронт из Смоленского района призвали больше 10 тысяч человек. Погиб в бою, не выжил в концлагере, пропал без вести или умер от ранений в госпитале почти каждый второй житель района.

«Чтобы сберечь мир, нельзя забывать о войне. Теперь воспоминания о героях наших семей сохранятся на страницах сборника, а детям и внукам они всегда будут доступны в соцсетях», — отметила Елена Попова.

Алла Артамонова. Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Алла Артамонова 36 лет отработала в средней школе учителем истории, получила звание «Почетный работник образования». Долго вынашивала идею выпустить Книгу Памяти села. После выхода на пенсию решила собрать все документы, записи и завершить работу.

В сборник Аллы Артамоновой «Я помню! Я горжусь!» вошли истории людей, живших в военное время: тех, кто воевал или трудился в тылу, был ребенком и вносил посильный вклад в общее дело или пережил тяжелый плен в фашистских концлагерях. Кроме собственных интервью с фронтовиками и жителями сел, автор использовала анкеты ветеранов, школьный архив тех лет, общедоступные сайты о войне, а также тщательно записывала выступления участников войны. В книгу вошли сочинения ее учеников из краеведческого кружка, которые они совместно готовили для выступлений на конкурсах и конференциях. Одним из организаторов подготовки материалов в печать стала начальник отдела делопроизводства Алтайского филиала «Ростелекома» Галина Петанина родом из Березовки, многие родственники которой также не вернулись в родное село.

«В книге я также хотела увековечить память своего деда — Чепурных Тимофея Прохоровича из Курской области, который пропал без вести на фронте. Тогда моя бабушка, считая, что он жив, но потерял память, и ждала его всю жизнь, — рассказывает Алла Артамонова. — Сегодня в наших селах нет фронтовиков. Почти не осталось и тех, кто жил в военные годы. Но пока мы помним, записываем и публикуем воспоминания, они будут жить в нашей памяти».

Часть тиража сборников Алла Артамонова и Елена Попова передали в краевую, районные и школьные библиотеки, в администрации сельских советов. Остальные экземпляры книг станут семейной реликвией для родственников погибших воинов.