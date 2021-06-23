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Жизнь

К 25-летнему манговому «Яйцу Солнца» выставили охрану

Индиец установил видеокамеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта «миядзаки».

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Это один из самых дорогих сортов манго в мире, передает РИА Новости.

Этот плод манго называют «Тае, но Тамаго», или «Яйцо Солнца». Дерево произрастает в Японии.

Манговому дереву в Индии, к которому приставили охранников, 25 лет. Оно было подарено дочери бывшего члена законодательного собрания штата. Хозяин дерева пояснил, что у этого манго особенный вкус и запах. Мужчина планирует продавать плоды не на рынке, а устроить торги, пишет bfm.ru.

Стоимость этого сорта манго начинается от 107 долларов за килограмм и может доходить до 3,6 тыс. долларов за килограмм.

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