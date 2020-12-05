К 89-летнему Михаилу Горбачеву перестали приезжать родственники

Режиссер Виталий Манский на открытии Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» представил новый фильм о первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, которому 2 марта 2021 года исполнится 90 лет. В картине он показан отринутым своей дочерью, словно Король Лир в пьесе Шекспира.

Из фильма видно, что Горбачева все больше одолевает старость — ему тяжело подниматься с кресла, передвигается он с помощью специального приспособления, пишет «Московский комсомолец».

Бывший президент обитает в своей единственной московской квартире, в служебном доме, предоставленном ему на пожизненное пользование, где на стенах висят портреты его жены Раисы Максимовны. А живет он за счет тех лекций, что совсем недавно читал по миру.

Новый 2020 год Горбачев встретил только со своим личным помощником. Дочь и внучки к нему, по его словам, больше не приезжают, живут в Германии.

В фильме также показана его встреча с артистами Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой, которые на момент съемок репетировали спектакль «Горбачев» в Театре Наций. Они расспросили о его отношениях с женой. Горбачев поделился трогательными воспоминаниями — как он брился, напевая «Утро туманное», и Раиса Максимовна слушала такой концерт едва ли не каждый день.

Документальную картину Виталия Манского представлял автор сценария Александр Гельман. В фильме они пытались разъяснить парадокс Горбачева, который хотел не развала СССР, а свободы. Но эти два понятия оказались несовместимыми, заявил Гельман.