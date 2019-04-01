К мэрии российского города привезли гроб с покойной, в смерти которой родственники обвинили чиновников

30 марта у здания горадминистрации Рязани прошла необычная акция протеста. Родственники и коллеги покойной предпринимательницы Ирины Фокиной привезли гроб, в котором лежало тело женщины. Об этом пишет « Рязанская газета ».

К мэрии Рязани привезли гроб с покойной предпринимательницей. 30 марта 2019 года.

Ирина Фокина занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города. В последнее время она была вынуждена заниматься тяжбами с мэрией. Муж покойной рассказал журналистам, что фирму супруги донимали чиновники. По его словам, все судебные иски были составлены по формальным признакам.

Родственники считают, что причиной смерти Фокиной стал длительный стресс из-за конфликта с представителями управления транспорта рязанской мэрии. Фокина скончалась 28 марта в возрасте 51 года.

По дороге на кладбище траурный кортеж заехал к зданию горадминистрации, чтобы «чиновники увидели, что натворили».