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Жизнь

К морю. Когда в Сибири могут восстановить авиасообщение с Таиландом

Россия восстановит чартерное сообщение с другими странами, остановленное из-за пандемии в марте 2020 года. После ноябрьских праздников для посещения откроют несколько стран, в том числе Таиланд.

Самолет.
Самолет.
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1
С какими странами восстановят авиасообщение?

«RT» пишет, что возобновится маршрут Москва — Нассау (Багамы). Частота перелетов по этому рейсу — 2 раза в неделю.

Кроме того, будут доступны маршруты Москва — Тегеран (Иран) с частотой 3 рейса, Сочи — Тегеран с 1 рейсом в неделю.

В аэропорту. Ожидание.
В аэропорту. Ожидание.
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В Нидерланды можно будет добраться из Москвы, Калининграда, Сочи и Санкт-Петербурга. Последний возобновит авиасообщение с Бергеном и Осло. Также можно будет улететь в Оман, Словению, Тунис, Швецию, Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ и Египет. А еще в Таиланд — но только с прививкой от COVID-19.

2
Когда возобновят перелеты?

Авиа-ограничения снимут 9 ноября.

3
В ноябре можно будет улететь в Таиланд из Барнаула или Новосибирска?

Пока на сайтах авиакомпании нет такой информации. Отыскать туры можно в Египет и ОАЭ. К примеру, в Каир, Дахаб, Шарм-Эль-Шейх, Абу-Даби и Дубай.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
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