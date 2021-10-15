К морю. Когда в Сибири могут восстановить авиасообщение с Таиландом

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С какими странами восстановят авиасообщение?

«RT» пишет, что возобновится маршрут Москва — Нассау (Багамы). Частота перелетов по этому рейсу — 2 раза в неделю.

Кроме того, будут доступны маршруты Москва — Тегеран (Иран) с частотой 3 рейса, Сочи — Тегеран с 1 рейсом в неделю.

В аэропорту. Ожидание. СС0

В Нидерланды можно будет добраться из Москвы, Калининграда, Сочи и Санкт-Петербурга. Последний возобновит авиасообщение с Бергеном и Осло. Также можно будет улететь в Оман, Словению, Тунис, Швецию, Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ и Египет. А еще в Таиланд — но только с прививкой от COVID-19.