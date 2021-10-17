К расчетному месту посадки киноэкипажа вылетели 10 вертолетов

К расчетному месту посадки «Союза МС-18» с «киноэкипажем» вылетели 10 вертолетов, которые будут заниматься поиском спускаемого аппарата, а также доставят на место необходимое оборудование, сообщает РИА Новости .

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос

Вертолеты вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район посадки в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков, пишет Газета.Ru.

Ранее «Союз МС-18» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 7.35.42 мск.

«Вызов»

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находился на МКС, где проходили съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов».

На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким.

Съемки начались еще на подлете к МКС.