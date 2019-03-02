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Жизнь

К теще или в разгуляй: как называются дни Масленичной недели и что на них принято делать

В 2019 году Масленичная неделя начнется 4 марта и продлится по 10 марта. Дата Масленицы ежегодно меняется: она зависит от православного Великого поста и Пасхи. Каждый день Масленицы имеет особое название. Рассказываем, как называются дни Масленичной недели и с какими традициями они связаны.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Масленичная неделя-2019: как называется каждый день?

Дни Масленицы имеют свое традиционное название, уточняет maslenisa.ru.

  • Понедельник, 4 марта — Встреча.
  • Вторник, 5 марта — Заигрыши.
  • Среда, 6 марта — Лакомка.
  • Четверг, 7 марта — Разгул.
  • Пятница, 8 марта — Тещины вечерни.
  • Суббота, 9 марта — Золовкины посиделки.
  • Воскресенье, 10 марта — Прощеное воскресенье (Прощеный день).
Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Традиции Масленичной недели

В понедельник было принято встречать Масленицу. В этот день родственники ходили друг к другу в гости.

Во вторник Масленичной недели играли и веселились. На Заигрыш парни присматривали себе невест, а девушки поглядывали на женихов.

В среду на Масленицу тещи потчевали зятьев блинами.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

На четвертый день Масленичной недели наступал Разгуляй: катались на санях, в шутку боролись, отправляли наряженных детей колядовать.

Затем приходило время отблагодарить тещу: в пятницу на Масленицу зятья звали ее в гости и угощали сладостями и блинами.

В субботу молодая невестка звали к себе родню мужа. А завершалась Масленица в воскресенье. Все просили друг у друга прощения, молодые супруги дарили подарки родителям. Наконец, на Масленицу сжигали чучело — символ закончившейся зимы.

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