К теще или в разгуляй: как называются дни Масленичной недели и что на них принято делать

В 2019 году Масленичная неделя начнется 4 марта и продлится по 10 марта. Дата Масленицы ежегодно меняется: она зависит от православного Великого поста и Пасхи. Каждый день Масленицы имеет особое название. Рассказываем, как называются дни Масленичной недели и с какими традициями они связаны.