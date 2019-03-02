К теще или в разгуляй: как называются дни Масленичной недели и что на них принято делать

Масленичная неделя-2019: как называется каждый день?
Дни Масленицы имеют свое традиционное название, уточняет maslenisa.ru.
- Понедельник, 4 марта — Встреча.
- Вторник, 5 марта — Заигрыши.
- Среда, 6 марта — Лакомка.
- Четверг, 7 марта — Разгул.
- Пятница, 8 марта — Тещины вечерни.
- Суббота, 9 марта — Золовкины посиделки.
- Воскресенье, 10 марта — Прощеное воскресенье (Прощеный день).
Традиции Масленичной недели
В понедельник было принято встречать Масленицу. В этот день родственники ходили друг к другу в гости.
Во вторник Масленичной недели играли и веселились. На Заигрыш парни присматривали себе невест, а девушки поглядывали на женихов.
В среду на Масленицу тещи потчевали зятьев блинами.
На четвертый день Масленичной недели наступал Разгуляй: катались на санях, в шутку боролись, отправляли наряженных детей колядовать.
Затем приходило время отблагодарить тещу: в пятницу на Масленицу зятья звали ее в гости и угощали сладостями и блинами.
В субботу молодая невестка звали к себе родню мужа. А завершалась Масленица в воскресенье. Все просили друг у друга прощения, молодые супруги дарили подарки родителям. Наконец, на Масленицу сжигали чучело — символ закончившейся зимы.