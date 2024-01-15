К вам можно? 10 кафе и кофеен Барнаула, в которые пустят с собакой

-
Zavarka coffee
Популярное место у студентов и ценителей уюта. Сюда можно прийти поработать с ноутбуком и питомцем, или заказать себе еду на вынос.
-
Kuzina
Кондитерская, которая известна не только вкусными сладостями, но и тем, что «С собачками можно». Кстати, здесь можно купить угощение и для питомца: Kuzina предлагает специальные галеты-косточки.
-
FreeMan's
В кофе-баре FreeMan's многолюдно, так что братьям нашим меньшим стоит поберечь лапы. Да, сюда тоже можно прийти с собакой. Сотрудники мило предложат угощение не только для вас, но и для вашего питомца.
-
Surf coffee x Young
Еще одно уютное кафе, в которое можно привести своего четвероногого друга. Заведение находится по соседству с «Заваркой».
-
Cherry Merry
Кафе-кондитерская Cherry Merry тоже принимает в ряд своих посетителей собак. Здесь можно заказать торт, пирожные, хлеб и многое другое. А собакен поможет с выбором.
-
«Место пасты»
«Дом» итальянской кухни, в котором при посетителях готовят разнообразные макароны, пиццу и напитки. С собаками сюда можно.
-
Base coffee
Тихое кафе в с видом на сквер. Сюда тоже можно прийти с питомцем. Летом заведение открывает столики на улице, а зимой теплое помещение, в котором можно погреться с шерстяным другом. Еще из приятных бонусов: здесь можно играть в «настолки».
-
«Люси готовит»
Новое кафе, которое, по словам некоторых посетителей, «держит московский уровень сервиса». И сюда можно прийти с собакой.
-
«Арбат кофе»
Небольшая кофейня на Мало-Тобольской улице, в которой можно отдохнуть с питомцем и выпить чашку горячего кофе. Зимой там работает крытая терраса.
-
Tutto il Pane
Пекарня, в которой пекут хлеб, как в детстве, готовят десерты с чистым составом и пускают с собаками.
Самое важное - в нашем Telegram-канале