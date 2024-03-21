21 марта
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Жизнь

К весеннему половодью готовятся в Алтайском крае

Накануне в диспетчерские службы муниципальных образований края поступило 95 сообщений о подтоплении низменных участков и проблемах с пропуском талых вод, сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края.

Подготовка к весеннему половодью.
Подготовка к весеннему половодью.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Локальные подтопления придомовых территорий наблюдают в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, а также Советском и Шипуновском районах.

Межведомственная рабочая группа проводит предпаводковое обследование в 15 муниципальных районах и городских округах, которые могут представлять опасность во время прохождения паводка.

Ведутся работы по строительству четырех защитных дамб, берегоукреплению и регулированию русел рек.

Для контроля за обстановкой задействовали 49 гидрологических постов.

Обстановку в регионе круглосуточно контролирует Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее стало известно, когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен.

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