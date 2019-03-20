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Жизнь

К выходным в Алтайском крае потеплеет до +13

В Алтайском крае к концу недели по отдельным районам потеплеет до +13 градусов. По данным алтайского ЦГМС, восточный ветер сменится на южный уже 21 марта.

Весна. Подснежник.
Весна. Подснежник.
СС0

21 марта ночью в Алтайском крае будет −11…−16 градусов, днем ожидается потепление от до +4 градусов. В Барнауле ночная температура составит −11…−13 градусов, дневная +2…+4 градуса.

Днем 22 марта в регионе продолжит теплеть. Ночью термометры покажут −6…−11 градусов, местами до -16. Днем будет +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов. Барнаульцев днем ждет −9…−11 градусов, ночная температура составит +4…+6 градусов.

23 марта обещают продолжение потепления. Ночью в регионе будет −4…−9 градусов, местами до −14. Днем +3…+8 градусов, в предгорьях +13.

На все дни без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2−7 м/с.

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