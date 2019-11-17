Музкомедии исполнилось 60 лет: 5 коротких и ярких фактов об истории Алтайского музыкального театра

17 ноября Алтайский музыкальный театр празднует 60-летний юбилей. К этой дате altapress.ru подготовил 5 интересных фактов о театре, которые вы могли не знать.

1. Театр музыкальной комедии образовался благодаря группе молодых артистов, которые в 1956 году в Горно-Алтайске объединились в краевой ансамбль оперетты. Группа гастролировала по городам и имела большой успех. Затем они объединились с труппой Бийского драматического театра.

2. В июле 1964 года труппа переехала в Барнаул. Первый сезон в краевой столице открыли опереттой «Роза ветров». А постановкой, благодаря которой театр взял курс на музыкальные спектакли, стала «Свадьба в Малиновке».

В барнаульском театре музыкальной комедии поставили «Бабий бунт». Анна Зайкова

3. В 2018 году Театр музыкальной комедии переименовали в Алтайский государственный музыкальный театр. Изменить название просили в самом театре, пишет «Алтайская правда». Сотрудники пояснили, что музыкальная комедия диктует определенные рамки жанра, за которые коллектив вышел уже давно. Еще с 80-х годов в репертуаре регулярно появляются оперы и балеты, театр работает над проектами самых разных жанров.

4. Одним из самых удачных спектаклей, который показали больше всего раз (более 500), считается «Голубая дама» по повести алтайского писателя Юдалевича, сообщает muzkom22.ru.Спектакль, основанный на легенде про призрак влюбленной девушки в голубом платье, очень понравился зрителям. «Голубая дама» была в репертуаре Алтайского музыкального театра десять лет и стала театральной легендой.

«Ползунов» в театре музкомедии. muzkom22.ru

5. В 2017 году артисты Алтайского музыкального театра выступали в Турции в рамках молодежного театрального фестиваля. Актеры впервые играли для иноязычного зрителя. То, что происходило на сцене, дублировали субтитрами, пишет «АиФ». Билеты на спектакль раскупили за два часа. Зрителей было так много, что многим пришлось сидеть в проходах.

Анна Карпова